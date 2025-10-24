آلاف يتظاهرون في ألمانيا احتجاجا على تصريحات المستشار الألماني بشأن الهجرة

خرج متظاهرون إلى الشوارع في مدن في أنحاء ألمانيا، اليوم الخميس، للاحتجاج على تصريحات مثيرة للجدل للمستشار فريدريش ميرتس تتعلق بالمشهد العام في المدن الألمانية في سياق حديثه عن الهجرة.

وفي كولونيا، سجلت الشرطة مشاركة حوالي 1200 متظاهر، بينما قال منظمون إن 5 آلاف شخص شاركوا في مظاهرة.

وفي مدينة هايدلبرج، دعت المجموعة النسوية المثلية إلى مظاهرة تحت شعار "من أجل صورة جميلة للمدينة"، وشارك فيها نحو 1350 شخصا.

وفي مدينة مونستر، قالت الشرطة إن نحو 1400 شخص شاركوا في تجمع نظمه تحالف "لا متر واحد للنازيين". وبعد انتهاء الفعالية، أفاد المنظمون بمشاركة 1600 شخص.

وكان ميرتس قد صرح الأسبوع الماضي بأن الحكومة الاتحادية تعالج الإخفاقات السابقة في سياسة الهجرة وتحرز تقدما: "لكننا ما زلنا نواجه هذه المشكلة المتعلقة بالمشهد العام في المدن الألمانية بالطبع، ولهذا السبب يقوم وزير الداخلية الاتحادي بتسهيل وتنفيذ عمليات ترحيل واسعة النطاق" للمهاجرين.