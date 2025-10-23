مسئول عراقي: حجم الاستثمارات في طريق التنمية يتجاوز 150 مليار دولار

رجح مسؤول عراقي أن يجذب طريق التنمية من ميناء الفاو الكبير إلى الحدود العراقية - التركية استثمارات كبيرة تتجاوز 150 مليار دولار.

وقال محمد النجار رئيس صندوق العراق للتنمية ، لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم الخميس، إن حجم استثمارات طريق التنمية قابلة للزيادة إلى نحو 150 مليار دولار خلال السنوات المقبلة ليشكل نقلة كبيرة من شأنها إعادة رسم خريطة اقتصادية نوعية في الاستثمار بالعراق والمنطقة وفتح آفاق جديد مع شركاء دوليين.

وكانت وزارة النقل العراقية أعلنت أنها ‏قطعت أشواطًا متقدمة في أعمال التصاميم والدراسات الفنية الخاصة بمشروع طريق التنمية ، إذ بلغت نسبة إنجاز التصاميم التراكمية 83% للخط السككي البالغ طوله 1175كم و 68% للطريق البري السريع البالغ طوله 1190 كما تم إنضاج النموذج الاقتصادي للمشروع واعتماد الاستراتيجية الكاملة التي أعدتها شركة "أوليفر وايمن" التي تضمنت الحوكمة والسكك والطريق والاستراتيجية الاقتصادية والفرص الاستثمارية والتواصل الدولي مع المستثمرين.

ويتضمن ميناء الفاو الكبير خمسة مشاريع تمثل البنى التحتية وهي النفق المغمور بطول 2444 كم تحت المياه وتم تنفيذ القطعة السابعة من أصل 10 وسيُستكمل نهاية العام ، والقناة الملاحية التي بلغت 97% وساحة الحاويات بنسبة 97% والأرصفة الخمسة التي اكتملت بنسبة 100% ، والطريق الرابط الذي اكتمل أيضًا بنسبة 100% حيث من المؤمل افتتاح المرحلة الأولى منه نهاية العام الحالي مع استمرار تطويره في المستقبل بما يتناسب مع متطلبات الحداثة وإمكانية التوسع المستمر .

وتسعى شركات صينية وكورية وإماراتية الظفر بعقد إدارة وتشغيل ميناء الفاو الكبير وفق أحدث الموديلات التشغيلية وإدارة الموانئ في العالم.