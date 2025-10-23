قلق واسع بين مجالس عمال الصناعات المعدنية في ألمانيا بشأن فقدان الوظائف

يعيش العاملون في العديد من الشركات الصناعية الألمانية، حالة من القلق على وظائفهم، وفقا لاستطلاع أجرته نقابة "آي جي ميتال" للعاملين في قطاع الصناعات المعدنية.

وأظهر الاستطلاع، أن مجالس العمال في أقل من نصف الشركات في هذا القطاع (49%) ترى أن فرص استمرار التوظيف خلال السنوات المقبلة مضمونة.

وأفادت النقابة، في تقرير نشرته في فرانكفورت اليوم الخميس، بأن أعلى درجات عدم اليقين في هذا الشأن كانت بين شركات تصنيع السيارات (31%) وموردي صناعة الصلب (41%)، بينما أبدى ممثلو العمال قلقا أقل نسبيا في قطاعات تصنيع مركبات أخرى متخصصة (71%) والحرف اليدوية (63%).

وفيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية، فيرى ممثلو العمال، أن التحسن محدود؛ إذ قيّم 45% منهم الآفاق للأشهر الثلاثة إلى الستة القادمة بأنها جيدة على الأقل، في حين وصفها 47% بأنها سيئة أو سيئة للغاية.

وأشار الاستطلاع، إلى أن نحو خُمس الشركات تضطر إلى تقليص ساعات العمل مؤقتا أو اللجوء إلى العمل بدوام جزئي بسبب نقص الطلبيات. وتتشابه هذه الأرقام تقريبا مع نتائج استطلاع مماثل أُجري العام الماضي.

وترى مجالس العمال في قطاعات الصلب وصناعة المعادن وصناعة المركبات، أن ارتفاع أسعار الطاقة في ألمانيا يمثل مشكلة مُلحة.

كما أشاروا إلى أن ضغوط السياسات الجمركية تدفع بعض الشركات إلى نقل وظائفها إلى الولايات المتحدة.

وبحسب الاستطلاع، فإن 20% من الشركات تجري حاليا مناقشات حول هذا الشأن، بينما توجد خطط محددة بالفعل في 8% من الشركات.

وأعربت النقابة وممثلو العمال، عن استيائهم من غياب استراتيجية واضحة لدى العديد من أرباب العمل لتطوير مواقع الإنتاج؛ إذ لا تمتلك سوى نحو 45% من الشركات خطة محددة في هذا الصدد. وأوصت نقابة "آي جي ميتال" بالتركيز على مجالات الأعمال المستدامة.

وقالت رئيسة النقابة، كريستيانِه بينر في بيان: "يجب أن نتجه إلى مجالات المستقبل.. علينا أيضا أن نقتحم قطاعات جديدة بكل طاقتنا: الاقتصاد الدائري، والبطاريات، وإعادة التدوير، والذكاء الاصطناعي — الإمكانيات موجودة بالفعل!".