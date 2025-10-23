بيلينجهام يمنح ريال مدريد فوزا صعبا على يوفنتوس في دوري الأبطال قبل الكلاسيكو

فاز ريال مدريد بشق الأنفس على ضيفه يوفنتوس بنتيجة 1 / صفر، مساء الأربعاء، في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

سجل النجم الإنجليزي جود بيلينجهام هدف الريال الوحيد في الدقيقة 57 من المباراة المقامة على ملعب سانتياجو برنابيو، معقل النادي الإسباني.

رفع الفريق المدريدي رصيده إلى 9 نقاط محققا العلامة الكاملة بعد الفوز على مارسيليا الفرنسي وكايرات ألماتي الكازاخستاني في أول جولتين، وسيحل ضيفا على ليفربول الإنجليزي في الجولة الرابعة أوائل نوفمبر.

ويرفع هذا الفوز من معنويات ريال مدريد ومدربه تشابي ألونسو قبل اللقاء المرتقب أمام برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، يوم الأحد المقبل.

أما يوفنتوس تجمد رصيده عند نقطتين بعد تعادلين أمام بوروسيا دورتموند الالماني وفياريال الإسباني في أول جولتين، ويستقبل سبورتنج لشبونة في الجولة الرابعة.

وتتواصل معاناة يوفنتوس مع مدربه إيجور تودور لسابع مباراة على التوالي بدون فوز، وسيخوض اختبارا صعبا أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي، الأسبوع المقبل.