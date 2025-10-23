هجوم بطائرات مسيرة على الخرطوم لليوم الثالث

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تصدت دفاعات الجيش السوداني، الخميس، لهجوم جديد بطائرات مسيرة استهدف العاصمة الخرطوم لليوم الثالث.

وقال شهود عيان لمراسل الأناضول، إن طائرات مسيرة هاجمت مناطق عدة في الخرطوم فجر الخميس.

وأضافوا أن الطائرات حلقت على ارتفاعات منخفضة في مناطق جنوبي الخرطوم، ودوّت أصوات المضادات الأرضية بكثافة، وسمُعت انفجارات قوية.

والأربعاء والثلاثاء، تصدت دفاعات الجيش لهجوم بطائرات مسيّرة تابعة لـ"قوات الدعم السريع" استهدف الخرطوم، دون خسائر بشرية، وفقا لمراسل الأناضول.

تأتي هذه الهجمات بعد إعلان السلطات، الأربعاء، استئناف تشغيل مطار العاصمة للمرة الأولى منذ اندلاع القتال في أبريل 2023.

وحتى الساعة 07:25 "ت.غ" لم تصدر إفادة من الجيش السوداني بشأن الهجوم على الخرطوم.

لكن السلطات عادة ما تقول إن "قوات الدعم السريع" تستهدف منشآت مدنية، دون تعليق من الأخيرة التي تدعي أنها تراعي حماية المدنيين.

منذ 15 أبريل 2023، يخوض الجيش و"قوات الدعم السريع" حربا لم تفلح وساطات إقليمية ودولية عديدة في إنهائها، وسط معاناة المدنيين.

وقُتل في الحرب نحو 20 ألف شخص وشُرد أكثر من 15 مليونا بين نازح ولاجئ، وفق تقارير أممية ومحلية، في حين قدرت دراسة أعدتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألف شخص.