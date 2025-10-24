روسيا تعيد جثث ألف أوكراني سقطوا وسط الضربات المستمرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سلمت روسيا ألف جثة لجنود إلى أوكرانيا اليوم الخميس، بينما استمرت الهجمات بين الطرفين المتحاربين.

وقالت الإدارة الأوكرانية لشؤون أسرى الحرب اليوم الخميس، إنه تم ترتيب عملية التسليم بواسطة الصليب الأحمر الدولي.

وأفادت وسائل الإعلام الروسية بأن موسكو تسلمت في المقابل ، 31 جثة من الجانب الأوكراني.

ولم تؤكد كييف ذلك بشكل رسمي .

ومنذ بداية العام، تسلمت كييف أكثر من 14 ألف جثة لجنود أوكرانيين من موسكو.

وقد تلقى الجانب الروسي عددًا أقل بكثير من الجثث في عمليات التبادل بين الجانبين.

وبسبب التقدم البطيء ولكن الثابت للوحدات الروسية، غالبًا ما تعجز القوات المسلحة الأوكرانية عن استرداد جثث جنودها أثناء انسحابها.

وتدافع أوكرانيا عن نفسها ضد الغزو الروسي منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف.

يشار إلى أن الأعداد الفعلية للخسائر بين الجانبين تخضع للسرية.

ووفقًا للتقديرات، خسرت أوكرانيا حوالي 160 ألف جندي، بينما تردد أن عدد القتلى الروس بلغ نحو 219 ألف جندي.