أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الخميس ارتفاع استهلاك الكهرباء في الصين خلال الشهر الماضي.

وذكرت الإدارة الوطنية للطاقة أن استهلاك الكهرباء وهو مؤشر رئيسي للنشاط الاقتصادي ارتفع خلال سبتمبر بنسبة 5ر4% سنويا إلى 6ر888 مليار كيلوواط/ساعة، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وزاد استهلاك الصناعات الأولية والثانوية للكهرباء بنسبة 3ر7% و7ر5% سنويا على الترتيب فيما زاد استهلاك قطاع الصناعات الوسيطة بنسبة 3ر6%.

وبلغ إجمالي استهلاك سكان الصين من الكهرباء خلال الشهر الماضي 7ر128 مليار كيلوواط/ساعة بانخفاض نسبته 6ر2% سنويا.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ارتفع إجمالي استهلاك الكهرباء في الصين بنسبة 6ر4% إلى 77ر7 تريليون كيلوواط/ساعة.