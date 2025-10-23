رويترز: أمريكا تدرس مقترح خطة مساعدات بديلة لمؤسسة غزة الإنسانية

أظهرت وثيقة اطلعت عليها وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تدرس مقترحا لإيصال مساعدات إنسانية إلى غزة، من شأنه أن يحل محل مؤسسة غزة الإنسانية المثيرة للجدل والمدعومة من الولايات المتحدة.

وقال مسئول أمريكي وآخر يعمل في مجال الإغاثة الإنسانية مطلعان على الخطة، إن هذا المقترح هو واحد من مفاهيم عدة قيد الدراسة، في إطار سعي واشنطن لتسهيل زيادة إيصال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني بعد عامين من الحرب، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وما زال وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحركة حماس ساريا منذ 13 يوما. وبموجب هذا الاتفاق، يدخل المزيد من المساعدات إلى غزة، حيث حذر مرصد عالمي للجوع في أغسطس من تفشي المجاعة.

وتوصلت حماس وإسرائيل في وقت سابق من شهر أكتوبر، إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقطاع غزة، وهي خطة تنص على تبادل أسرى ومعتقلين ودخول مساعدات إلى القطاع الفلسطيني بعد سنتين من الحرب.

وتتألف الخطة من 20 بندًا، يأتي من بينها: إعادة إعمار غزة لصالح سكّانها الذين عانوا كثيرا، وأنه فور قبول هذا الاتفاق، سيتمّ إدخال مساعدات كاملة إلى قطاع غزة. ستكون كميات المساعدات متوافقة على الأقلّ مع تلك المنصوص عليها في اتفاق 19 يناير 2025 بشأن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك إعادة تأهيل البنى التحتية (المياه والكهرباء والصرف الصحي)، وإعادة تأهيل المستشفيات والمخابز، ووصول المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق.

كما ينص الاتفاق على أنه في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني بهذا الاتفاق، سيتمّ تسليم جميع الأسرى، أحياء كانوا أم أمواتا، وأنه بمجرد إطلاق سراح جميع الأسرى، ستفرج إسرائيل عن 250 سجينا محكوما عليهم بالسجن المؤبّد، بالإضافة إلى 1700 من سكّان غزة الذين احتجزتهم بعد 7 أكتوبر 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المحتجزين في هذا السياق. مقابل كل أسير إسرائيلي يُعاد جثمانه، تعيد إسرائيل جثامين 15 فلسطينيا شهيدا.