ساعر يهاجم محكمة العدل الدولية: سيرك سياسي فاسد تم تسليحه من أعداء إسرائيل

هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، محكمة العدل الدولية، الخميس، زاعما أنها باتت "سلاحا بيد أعداء إسرائيل وفاسدة سياسيا" عقب إصدارها رأيا استشاريا يعتبر تل أبيب ملزمة بالسماح بإيصال مساعدات لغزة.

وزعم ساعر، في كلمة مسجلة نشرتها الخارجية الإسرائيلية، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "هذه ليست محكمة عدل، بل سيرك سياسي فاسد تم تسليحه من أعداء إسرائيل".

ومساء الأربعاء، قالت محكمة العدل الدولية إن فلسطينيي قطاع غزة "لم يتلقوا إمدادات كافية" من المساعدات، وقضت بإلزام إسرائيل بالسماح وتسهيل وصولها إلى القطاع ووقف استخدام التجويع سلاحا في الحرب.

جاء ذلك في رأي استشاري قانوني غير ملزم أصدرته المحكمة بشأن التزامات إسرائيل في غزة والضفة الغربية المحتلة، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ديسمبر 2024.