غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف البقاع شرق لبنان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الخميس، سلسلة غارات عنيفة استهدفت عددًا من المناطق في البقاع شرق لبنان.

وطالت الغارات جرود جنتا على السلسلة الشرقية، وامتدت لتشمل جرد شمسطار على السلسلة الغربية، ما أحدث دويّ انفجارات سُمعت في مختلف أرجاء المنطقة.

من جانبها، قالت القناة 14 العبرية، إن سلاح الجو ينفذ الآن هجومًا ضد منشآت لقوة الرضوان التابعة لـ«حزب الله» في سهل البقاع.

وصرح مسئول أمني إسرائيلي لقناة «الحدث العربية» أن المناورات الأخيرة بالجبهة الشمالية هدفها تطبيق الدفاع والانتقال للهجوم.

وأشار إلى أن الهجمات في لبنان هدفها منع إعادة بنية حزب الله العسكرية.

وأضاف: «لن نسمح بإعادة تأهيل البنية العسكرية لحزب الله، ونعمل ضمن آلية تنسيق ونتعاون مع واشنطن واليونيفيل والجيش اللبناني».