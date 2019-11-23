عبد الرحمن مجدي يلحق بالإسماعيلي بعد التتويج الإفريقي

انضم عبد الرحمن مجدي، جناح الإسماعيلي الدولي، لبعثة الفريق التى استقلت الطائرة المتوجهة لدولة الإمارات، في تمام التاسعة إلا ربع من صباح اليوم.

وكان مجدي قد ساهم في تتويج المنتخب الأولمبى ببطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 عامًا، بعد الفوز على كوت ديفوار في المباراة النهائية بثنائية مقابل هدف، أمس الجمعة، إضافة للصعود لدورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو 2020.

ويحل الإسماعيلى ضيفًا على الجزيرة الإماراتي، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب هزاع بن زايد، لحساب جولة الإياب من دور الــ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.