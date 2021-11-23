اردوغان يدافع عن هدف خفض أسعار الفائدة مع تراجع الليرة

دافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على سعيه لخفض أسعار الفائدة بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، لتنخفض الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها أمام الدولار.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن اردوغان قوله اليوم الاثنين إن تركيا تركت السياسات القديمة القائمة على أسعار اقتراض مرتفعة والعملة القوية باسم تراجع التضخم، وتحولت بدلا من ذلك إلى نظام جديد يعطي الأولوية لزيادة الاستثمارات والصادرات وخلق فرص عمل قوية.

وقال اردوغان بعد اجتماع وزاري في العاصمة أنقرة "كان علينا إما أن نتخلى عن الاستثمارات والتصنيع والنمو والوظائف أو مواجهة تحد تاريخي لتحقيق أولوياتنا".

وبينما تركز معظم البنوك المركزية على تشديد السياسة لأن التعافي العالمي يتسبب في ارتفاع الأسعار، فإن قرار تركيا بخفض 4 نقاط مئوية من معدلات الاقراض منذ أيلول/سبتمبر قد أزعج الأسواق وأحبط المستثمرين الذين يشكون من أن سياستها النقدية أصبحت متقلبة بشكل متزايد ولا يمكن التنبؤ بها.

وقد تسبب تعهد اردوغان بمضاعفة ضغوطه الأخيرة للحصول على تمويل أرخص من البنك المركزي التركي في تراجع الليرة بعد إغلاق الأسواق التركية. وانخفضت العملة بمقدر 1ر2% لتصل إلى 4767ر11 مقابل الدولار وتم تداولها على انخفاض بنسبة 9ر0 % عند 3804ر11 ليرة مقابل الدولار الساعة 0756 مساء في اسطنبول.