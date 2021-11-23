كارتيرون: خسارة نقطتين أمام البنك الأهلي ليست نهاية العالم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يرى باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، أن خسارة نقطتين أمام البنك الأهلي ليست نهاية العالم.

وكان الزمالك قد تعادل مع البنك الأهلي بهدف لمثله في اللقاء الذي اقيم على ستاد القاهرة الدولي، ضمن حسابات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

وقال كارتيرون في تصريحات تلفزيونية لقناة"أون تايم سبورتس": «لم أتحدث مع اللاعبين بعد المباراة، ولكن في رأيي أننا خسرنا نقطتين اليوم ولكنها ليست نهاية العالم».

وأضاف: «ما زال هناك عديد المباريات في الدوري خسرنا مباراة واحدة فقط من آخر 27 في الدوري لازال لدينا وقت».

وأكمل كارتيرون: «في كل مباراة نلعب من أجل حسم الفوز فقط وبالفعل خلقنا فرصا كثيرة أمام البنك الأهلي، ولكن لم نسجل».

وأشار: «أخطأنا في الشوط الأول في أحد المرتدات وهو ما تسبب في هدف، وخروج سيف الجزيري بسبب قدرة الفريق على الهجوم بشكل أكبر في ظل فقدانه للكرة».

وأتم: «نحاول اختيار أنسب تشكيل لكل مباراة حسب المنافس ومستوى اللاعبين والإجهاد أيضا، وخروج عمر السعيد من القائمة أثر على مستوانا الهجومي».