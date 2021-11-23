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أعداد جريدة الشروق
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العراق: إطلاق المرحلة الأولى من عملية برق السماء لتعقب العناصر الإرهابية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 - 12:15 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 - 12:15 م

أعلنت قيادة العمليات المشتركة بالعراق، اليوم الثلاثاء، انطلاق المرحلة الأولى من عملية "برق السماء" لتعقب العناصر الإرهابية.

وقالت "خلية الإعلام الأمني"، في بيان: "انطلقت صباح اليوم، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، المرحلة الأولى من عملية (برق السماء) في جميع قواطع المسؤولية، حيث شرعت كتائب الاستطلاع لفرق وقيادات العمليات في الجيش العراقي ضمن قواطعها كافة وأفواج وسرايا المغاوير لفرق الشرطة الاتحادية والقوة التكتيكية التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بعمليات استطلاع مسلح مكثفة بإسناد جوي من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي".

وأضاف البيان أن "هذه العملية تأتي لتعقب العناصر الإرهابية ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن، وتدمير أوكار الإرهابيين، ومنع حالات التسلل، وتطهير الأراضي ضمن قاطع المسؤولية".

وشدد: "قواتنا الأمنية البطلة عازمة على ملاحقة العناصر الإرهابية وفق جهد استخباري مكثف ومعلومات دقيقة عن أماكن تواجدهم وإنزال القصاص العادل بحقهم أينما كانوا".

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