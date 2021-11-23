 عالميا.. إصابات كورونا ترتفع لأكثر من 258.2 مليون حالة والوفيات تتجاوز 5 ملايين و159 ألفا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عالميا.. إصابات كورونا ترتفع لأكثر من 258.2 مليون حالة والوفيات تتجاوز 5 ملايين و159 ألفا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 - 8:18 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 - 8:18 ص

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 258 مليونا و268 ألفا و778 حالة.
وأوضحت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم /الثلاثاء/ - أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و159 ألفا و194 وفاة.
وأفادت بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 47.8 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.5 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 22 مليون حالة.

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