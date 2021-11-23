 الزمالك يتأهل لربع نهائي كأس مصر للسلة - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 10:19 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء؟

النتـائـج تصويت

الزمالك يتأهل لربع نهائي كأس مصر للسلة

علي البحيري
نشر في: الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 - 10:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 - 10:13 م

تأهل الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الزمالك، للدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر موسم 2022/2021.

وجاء تأهل رجال سلة الزمالك لدور الثمانية، عقب الفوز على مصر للتأمين بنتيجة 78 -66، في دور ال 16.

وشهدت المباراة تفوقًا كاملًا لفريق رجال سلة الزمالك ، الذي أنهى الفترة الأولى بنتيجة 22-18، وفي الفترة الثانية واصل الفريق سيطرته ليتقدم بنتيجة 32-30، ليستمر تفوقه في الفترة الثالثة بنتيجة 52-45، ثم يحسم المباراة بنتيجة 78 -66 .

وشهدت المباراة تألق كل من، المحترف الأجنبي سوسا والذي سجل 32 نقطة منهم 6 ثلاثيات، وأحمد ياسر بتسجيل 14 نقطة منهم 4 ثلاثيات، وعلي حجازي 13 نقطة – كيجو 6 – عمر هشام 5 – ادهم عصام 3 – سليم العيسوي 3.

ويقود الجهاز الفني لسلة الزمالك اليوناني فانجيليس أنجيلو مديرًا فنيًا ويعاونه كل من ياسر عبدالوهاب مدربًا عامًا وسمير جودة مدربًا مساعدًا وإسلام جمعة طبيبًا ومحمد سعيد مخطط أحمال ومصطفى محسن مدير إداري الفريق، ورامي العايدي إداريًا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك