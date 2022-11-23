البرازيل تعيد الاستخدام الإلزامي للكمامات في المطارات والرحلات الجوية

وافقت الجهة المنظمة للشؤون الصحية في البرازيل على قرار بإعادة الاستخدام الإلزامي للكمامات في المطارات والطائرات، اعتبارا من بعد غد الجمعة، بسبب الوضع الوبائي لفيروس كوفيد-19 في البلاد، بحسب مذكرة نُشرت في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء، أن "أنفيزا" قالت، فى معرض إشارتها إلى اجتماع مع المختصين وممثلي الجهات العاملة في القطاع الصحي، إن البيانات المتعلقة بالوباء تتطلب العودة إلى إجراءات الوقاية غير الدوائية، مثل استخدام الكمامات، بصفة أساسية في وسائل النقل العامة والمطارات والمناطق المغلقة أو الضيقة.

وبحسب مذكرة أخرى، وافق مجلس إدارة "أنفيزا" أيضا على الاستخدام المؤقت والطارئ لاثنين من اللقاحات ثنائية التكافؤ أنتجتهما شركة "فايزر" الأمريكية مضادين لفيروس كوفيد-19.

وأضافت المذكرة أن اللقاحين، اللذين حصلا على الموافقة، يُستخدمان كجرعات معززة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما فأكثر، ويوفران حماية من أكثر من سلالة من الفيروس.

ويوفر "بي آيه 1" ثنائي التكافؤ الحماية من السلالة الأصلية للفيروس، فضلا عن متحور أوميكرون "بي آيه 1".

ويمنح "بي آيه 4 - بي آيه 5" ثنائي التكافؤ الحماية من السلالة الأصلية، علاوة على سلالتي متحور أوميكرون "بي آيه 4 و بي آيه 5".