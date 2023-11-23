منظمة الصحة العالمية تطلب الحصول على معلومات من الصين حول زيادة حالات الالتهاب الرئوي

طلبت منظمة الصحة العالمية من الصين تقديم معلومات بشأن زيادة حالات الاصابة بالالتهاب الرئوي في شمال البلاد.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان في جنيف أمس الأربعاء إنه طُلب من الصين تقديم مزيد من المعلومات بشأن المرض وتفشيه، بالإضافة إلى النتائج المعملية.

وقد ظهرت التقارير بشأن هذه المجموعات من الالتهاب الرئوي الذي لا يتم تشخيصه بين الأطفال في وسائل الاعلام أمس الأول الثلاثاء. وتقول المنظمة إنه لم يتضح ما إذا كانت الحالات مرتبطة بالزيادة العامة في الأمراض التنفسية في الصين.

وأرجعت لجنة الصحة الوطنية الصينية زيادة الأمراض التنفسية إلى إلغاء إجراءات مكافحة فيروس كورونا وتفشي مسببات الأمراض التي تؤدي إلى الانفلونزا والالتهاب الرئوي و الفيروس المخلوي التنفسي و فيروس كورونا.