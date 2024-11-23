قوات الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم وضواحيها

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، مدينة طولكرم وضواحيها.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت المدينة من المدخل الجنوبي، وجابت شوارعها الرئيسية وأحياءها وتحديدا شارع فرعون، ودوار السلام، ودوار خضوري، وسط إطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي دون أن يبلغ عن اصابات.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت ضواحي ارتاح جنوب المدينة، وعزبة الجراد وذنابة شرقها، ونشرت دورياتها الراجلة "المشاة" في أحيائها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، قرية حوسان غرب بيت لحم .

وقال مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة، إن قوات الاحتلال اقتحمت حوسان وتمركزت في المطينة والشرفا على المدخل الرئيس، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.