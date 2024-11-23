عشرات الآلاف يتظاهرون في برشلونة ضد ارتفاع تكاليف إيجار المنازل

تظاهر عشرات الآلاف من الإسبان اليوم السبت في وسط مدينة برشلونة للاحتجاج على الزيادة الكبيرة في تكاليف إيجار الشقق في وجهة السياح الشهيرة.

وقام المحتجون بقطع حركة المرور في الشوارع الرئيسية في وسط المدينة، رافعين لافتات مكتوبة يدويا بالإسبانية تقول "شقق أقل للاستثمار والمزيد من المنازل للعيش" و"الأشخاص بدون منازل يتمسكون بحقوقهم".

وأصبحت مشكلة نقص المساكن بأسعار معقولة واحدة من القضايا الرئيسية في هذا البلد الواقع في جنوب الاتحاد الأوروبي، وهي مشكلة تعكس أزمة الإسكان في العديد من أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وقال المنظمون إن أكثر من 100 ألف شخص شاركوا في المظاهرة، بينما قالت شرطة برشلونة إن تقديراتها تشير إلى أن حوالي 22 ألف شخص شاركوا.

وتُذكّر الحشود الكبيرة التي سدّت الشوارع بالتظاهرات الضخمة للحركات الانفصالية في ذروة حركة استقلال كتالونيا في العقد الماضي. والآن، أصبحت القضايا الاجتماعية التي تقودها أزمة الإسكان تحل محل الحملات السياسية.