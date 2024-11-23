عبد المنعم إمام بعد إعلان محمد زيدان: ملايين المصريين على مواقع المراهنات

أعلن النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، عن التقدم بطلب إحاطة ضد تطبيقات المراهنات، وذلك على خلفية الإعلان الترويجي الذي ظهر فيه لاعب المنتخب الوطني السابق محمد زيدان لإحدى هذه الشركات.

وقال في تصريحات لقناة «TEN» مساء الجمعة: «صدمت صراحة من هذا الإعلان، خاصة أنني من أوائل من تبنوا هذه القضية، منذ أن رأيت مجموعة من الشباب يراهنون في أحد الكافيهات، واكتشفت مدى انتشار ظاهرة القمار».

وأضاف: «يؤسفني أن أقول المواقع عليها ملايين المصريين حاليا، وشباب كثر، والقمار هو أمر محرم في كل الديانات، والأمر لم يتوقف على مسألة الرهان على من يفوز بالمباراة؛ لكن يتضمن أيضا تشكيلة المباراة، ونسب الاستحواذ وأفضل لاعب في المباراة».

واستشهد بواقعة سرقة أحد الشباب لوالدته في إحدى قرى الصعيد؛ بسبب إدمانه مواقع المراهنات، مؤكدا أن القمار مجرم بموجب القانون المصري.

ولفت إلى حجب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الكثير من هذه المواقع منذ شهر تقريبا، موضحا أنها تتجاوز الحجب باستخدام أسماء مستخدمين مختلفة.

واختتم متسائلا: «الغريب أن نرى لاعب كرة قدم مشهورا وناجحا مثل محمد زيدان يلجأ لمثل هذه المواقع، أنا استغربت جدًا خاصة أنه لا يحتاجها، وهذا ما يثير التساؤلات حول الإجراءات التي اتخذتها هذه الشركة، وهل لوزارة الرياضة علاقة بهذا الأمر، وكيف يسمح جهاز تنظيم الاتصالات لشركات بالحصول على موافقة مصرية، وفقا لما هو منشور، لست متأكدًا من دقة كل هذه المعلومات؛ ولذلك تقدمت بطلب الإحاطة لمعرفة كل ذلك».

وأثار محمد زيدان لاعب منتخب مصر السابق، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في مقطع فيديو ترويجي، لإحدى شركات المراهنات.

ونشرت منصة المراهنات عبر حسابه على موقع «إنستجرام»، مقطع فيديو ترويجي لمحمد زيدان، وكتبت أنها فخورة بالإعلان عن شراكتها الجديدة مع محمد زيدان.

وقالت المنصة: «إحنا متحمسين للترحيب بلاعب ألهم الملايين بأدائه المميز في ملاعب كرة القدم. إنجازاته في كرة القدم العالمية وحبه للعبة بيعكس قيمنا في السعي نحو التفوق والفوز، الأفضل ينضم لنا، والأقوى بيلعبوا جنبنا، انضم لينا النهاردة».