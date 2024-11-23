غارات إسرائيلية على مناطق بضاحية بيروت الجنوبية

شنت طائرات جيش الاحتلال، سلسلة من الضربات على الضاحية الجنوبية لبيروت في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، حيث أصابت أحياء حارة حريك والغبيري والشياح، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

وقبل وقت قصير من الضربات، دعا المتحدث باسم جيش الاحتلال الناطق باللغة العربية أفيخاي أدرعي، سكان منطقتي حارة حريك والغبيري إلى إخلاء العديد من المباني على الفور لأنها، وفقًا للجيش الإسرائيلي، تضم مرافق لحزب الله اللبناني.

وبحسب تلفزيون «المنار» اللبناني، تركزت الغارات في مناطق حارة حريك والشياح وبئر العبد، واستهدفت الغارات مبنى سكنيا في الشياح خلف حاجز الأمن العام، وبئر العبد – مقابل مبنى حملة باب الصفا، والغبيري بالقرب من روضة الشهيدين.

وأدت الغارات إلى تضرر المباني المستهدفة، ووقوع دمار كبير في المكان.

وبالتزامن مع الغارات، لوحظ تحليق كثيف للطائرات المسيرة في مناطق الضاحية الجنوبية وصولاً إلى مدينة صيدا، وعلى علو منخفض.