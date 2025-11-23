وزير الخارجية السوري يبحث في مسقط تعزيز التبادل التجاري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، مع وزير التجارة العُماني قيس اليوسف، الأحد، سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة العمانية مسقط، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية.

وقالت الوكالة إن الوزيرين بحثا "سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، والتعاون في عملية إعادة بناء سوريا الجديدة".

وفي وقت سابق الأحد، التقى الشيباني نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي في مسقط، وبحثا العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية والدولية، وفق المصدر نفسه.

والسبت، بدأ الشيباني زيارة غير معلنة المدة إلى السلطنة، هي الأولى له منذ توليه منصبه أواخر 2024.

ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، تبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا حثيثة لتعزيز علاقات التعاون مع مختلف دول العالم.

وكانت أغلب دول الإقليم قطعت علاقاتها مع نظام الأسد، إثر الجرائم التي ارتكبها بحق السوريين على مدار 14 عاما (2011- 2024).