المجلس الوزاري للسياحة العربية ينطلق بالإحساء ومشاركة رفيعة المستوي لسلطنة عمان



انطلقت بمدينة الأحساء بالمملكة العربية السعودية اليوم أعمال المكتب التنفيذى لوزراء السياحة العرب والدورة 22 للمجلس الوزارى العربى للسياحة بمشاركة وزير السياحة العُمانى أحمد بن ناصر المحرزي لبحث تطوير القطاعات السياحية فى الدول العربية..ويبحث المجلس عدد من الموضوعات المهمة المعنية بتطوير القطاعات السياحية في الدول العربية، ومناقشة تقرير وقرارات الاجتماع المشترك الثاني لوزراء السياحة ووزراء الثقافة في الدول العربية الذي عقد في تونس منتصف أكتوبر الماضي بشأن متابعة تنفيذ مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي بين الدول العربية، وتفعيل متطلبات فريق عمل المبادرة وتوصيات تنظيم ملتقى عربي للاستثمار في مواقع التراث الثقافي، وتدشين حملة توعوية بالتراث الحضاري العربي، وإعداد برنامج تدريبي مهني في مجال المتاحف والاتفاق على تنسيق أجندة فعاليات السياحة الثقافة العربية، وإطلاق وثيقة الاستدامة للمواقع التراثية الثقافية العربية، وإنشاء صندوق لإنقاذ مواقع التراث الثقافي العربي المسجلة على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.

وسيتم خلال اجتماع الوزراء الاطلاع على مذكرة اجتماع المكتب التنفيذي المرفوعة بخصوص المسودة المحدثة لوثيقة الاستراتيجية العربية للسياحة والمقدمة من وزارة السياحة بصفتها رئيسة للجنة تطوير وتنفيذ الاستراتيجية العربية للسياحة وما تم استلامه من ملاحظات ومرئيات الدول الأعضاء تمهيداً للانتهاء منها وإقرارها، كما سيتم مناقشة تفعيل محور المعلومات والإحصاءات السياحية دعماً للاستراتيجية العربية للسياحة ودعم القطاع السياحي الفلسطيني لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية 2018 ـ 2022.

كما سيتم مناقشة نتائج وتوصيات عدد من الاجتماعات واللقاءات ذات الصلة بتكامل الجهود العربية المشتركة لتطوير القطاع السياحي أبرزها منتدى السياحة الميسرة في المنطقة العربية وتحديات الأمن السياحي وآليات المواجهة المقدم من مجلس وزراء الداخلية العرب والملتقى العربي الثاني للأمن السياحي المقدم من المنظمة العربية للسياحة، بالإضافة إلى مناقشة التقرير المرفوع من المنظمة العربية للسياحة حول المعايير المحدثة للاختيار السنوي للمدينة العربية التي ستكون عاصمة للسياحة العربية على مدى عام كامل حيث تم تحديث المعايير بهدف رفع مستوى التنافسية وجودة الخدمات والمنشآت السياحية والفعاليات المصاحبة.

وسيتم على هامش أعمال اجتماعات المجلس الوزاري العربي للسياحة انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس للعامين القادمين 2020 - 2021.