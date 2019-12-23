محافظ أسوان يلتقي بأعضاء المجلس القومى للمرأة

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التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، بأعضاء المجلس القومى برئاسة الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس بأسوان.

وأكد المحافظ ضرورة إعلاء قيمة العمل الجماعى والإصرار على النجاح والسعى الجاد لإحداث طفرة ملحوظة بمختلف القطاعات تعمل على إعادة أسوان لسابق عهدها وذلك من خلال إعطاء الأولوية للتحديات والمشاكل العاجلة التى يعانى منها المواطن البسيط وفى مقدمتها مشاكل النظافة العامة والبنية الأساسية والمرافق والمنشآت الخدمية.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وحرصه على دعم المرأة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً وبمختلف المجالات لتساهم بشكل فعال فى عمليات التطوير والتنمية الشاملة الجارية حالياً بمختلف القطاعات.

لافتاً إلى ضرورة استثمار الدور الحيوى للمرأة فى المجتمع واستغلاله فى تكثيف الجهود لنشر الوعى بالسلوكيات الإيجابية بين المواطنين وخاصة الشباب مع شحذ الهمم للعمل الجاد ومساندة الجهود التنفيذية المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات وخاصة فى منظومة النظافة الجديدة التى تنفذها المحافظة حالياً لخلق بيئة نظيفة وواجهة حضارية وجمالية لأسوان عاصمة الشباب الإفريقى أمام زائريها وضيوفها من مختلف أنحاء العالم.

وخلال اللقاء أكد أشرف عطية حرص المحافظة لدعم ومساندة كافة الجهود والمبادرات التى تساهم فى النهوض بالمجتمع المحلى وتحقيق التنمية المستدامة فى كافة القطاعات، وعقب استماع المحافظ لمختلف الآراء ومقترحات أعضاء المجلس القومى للمرأة من أجل توظيفها بما يصب فى الصالح العام استعرضت الدكتورة هدى مصطفى ملخص سريع لأهم اختصاصات المجلس القومى ودوره فى تقديم الإقتراحات العامة للنهوض بالمجتمع ومؤسساته وخاصة فى مجال شئون المرأة مع تمكينها من أداء دورها الاقتصادى والاجتماعى والعمل على دمج هذه الجهود فى برامج التنمية الشاملة بمختلف المراكز والمدن .