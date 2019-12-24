ساعة فايلر السويسرية تضبط الدوري المصري

لم يتوقع أكثر المتفائلين من مشجعي النادي الأهلي، وصول فريقه إلى الجولة العاشرة للدوري الممتاز، بدون تلقي أي هزيمة، وإعتلاء صدارة المسابقة المحلية.

وحقق النادي الأهلي، بقيادة رينيه فايلر، فوزًا كاسحًا على فريق الاتحاد السكندري اليوم، الإثنين، بنتيجة 4-0، في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري الممتاز.

وظهرت البصمة السويسرية للنادي الأهلي مع رينيه فايلر، حيث حقق العلامة الكاملة في الدوري الممتاز، وخاض 8 مباريات أمام كلًا من: "«سموحة (1-0)، الإنتاج الحربي (4-0)، أسوان (5-1)، الجونة (4-0)، وادي دجلة (3-0)، حرس الحدود (1-0)، الإسماعيلي (1-0)، الاتحاد السكندري (4-0)»" ولم يتلقى أي هزيمة في المسابقة المحلية حتى الأن.

كما سجل لاعبي الأهلي مع فايلر 23 هدفًا واستقبلت شباكه هدف وحيد أمام نادي أسوان في الجولة الثالثة للدوري الممتاز.

وبعد فوز المارد الأحمر اليوم يتصدر جدول الدوري الممتاز برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين عن المقاولون العرب صاحب المركز الثاني برصيد 22 نقطة، فيما توقف رصيد الإتحاد السكندري عند النقطة الـ20 في المركز الثالث.