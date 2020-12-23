دراسة: النمو السكاني هو الأدنى منذ 120 عاما في الولايات المتحدة

أظهرت دراسة حديثة تسجيل نمو السكان في الولايات المتحدة، معدلات منخفضة هي الأدنى منذ 120 عاما، وفقا للأرقام الصادر عن مكتب الإحصاء الأمريكي.

وقال الدكتور ويليام فراي الأستاذ بمعهد (بروكينج) للسياسيات إن النمو السكاني في الولايات المتحدة كان راكدا - بالفعل - على مدى السنوات العديدة الماضية بسبب القيود التي فرضت على الهجرة؛ فضلا عن تراجع مستويات الخصوبة، لكن الوفيات المرتبطة بكورونا أدت إلى تفاقم اتجاه النمو البطىء.

وأضاف: "أعتقد أنها أول لمحة عما قد نتجه إليه فيما بتعلق بالنمو السكانى المنخفض".

وتشير البيانات المسجلة إلى أن النمو السكانى في الولايات المتحدة سجل نسبة 0,35% فى الفترة من يوليو 2019 إلى يوليو 2020، بزيادة قدرها 1,1 مليون شخص فقط، في دولة قدر سكانها فى يوليو الماضى أكثر من 329 مليون نسمة، وفقا لتقديرات مكتب الإحصاء.

ويُظهر تحليل - أجراه فراي - أنها أصغر زيادة في هذا القرن وأصغر من أي زيادة في القرن الماضي أيضًا.

ففي ذروة الإنفلونزا الإسبانية، كان معدل النمو من عام 1918 إلى عام 1919 يبلغ 0.49٪، حتى مع وجود القوات الأمريكية في الخارج خلال الحرب العالمية الأولى.