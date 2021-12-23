الهلال الأحمر يوزع 374 حقيبة مدرسية مجانا في العريش

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استمرت جهود جمعية الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء في تنفيذ مبادرة العودة للمدارس التي أطلقتها وزيرة التضامن الاجتماعي.

وقال الدكتور مصطفى المالح رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إن الحملة تستهدف توزيع عدد من الشنط والمستلزمات المدرسية علي الطلاب وتم التوزيع بالمجموعات الأزهرية التالية "مجمع السمان ومجمع الصفا ومجمع المساعيد ومجمع أبو بكر الصديق معهد الجولف" ليكون إجمالي عدد الطلاب المستهدفين 374 طالب وطالبة، بالإضافة لأنشطة الدعم النفسي والأنشطة التوعوية للطلاب التي قام بها المتطوعين معهم.