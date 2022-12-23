 مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة - بوابة الشروق
الجمعة 23 ديسمبر 2022 11:16 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لتنظيم قطر لبطولة كأس العالم الحالية؟


النتـائـج تصويت

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 23 ديسمبر 2022 - 10:59 ص | آخر تحديث: الجمعة 23 ديسمبر 2022 - 10:59 ص

تُقام اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022 العديد من المباريات في الدوري المصري والتركي، أبرزها مواجهة الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا، ومواجهة عمراني سبور ضد إسطنبول باشاك شهير فى الدورى التركي.

ويقدم موقع "الشروق" مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها:

مواعيد مباريات الدوري المصري

الاتحاد السكندري X سيراميكا كليوباترا – الساعة 5 مساء على قناة on time sport                   

الداخلية X بيراميدز – الساعة 7 مساء على قناة on time sport 

مواعيد مباريات الدوري التركي 

أنطاليا سبور X أنقرة جوجو – الساعة 7 مساء               

عمراني سبور X إسطنبول باشاك شهير – الساعة 7 مساء


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك