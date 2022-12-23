مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تُقام اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022 العديد من المباريات في الدوري المصري والتركي، أبرزها مواجهة الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا، ومواجهة عمراني سبور ضد إسطنبول باشاك شهير فى الدورى التركي.

ويقدم موقع "الشروق" مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها:

مواعيد مباريات الدوري المصري

الاتحاد السكندري X سيراميكا كليوباترا – الساعة 5 مساء على قناة on time sport

الداخلية X بيراميدز – الساعة 7 مساء على قناة on time sport

مواعيد مباريات الدوري التركي

أنطاليا سبور X أنقرة جوجو – الساعة 7 مساء

عمراني سبور X إسطنبول باشاك شهير – الساعة 7 مساء