أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الأزمة المالية التي عانى منها القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية انتهت، مشيرًا إلى توقيعه عقد الرعاية الجديد يوم الإثنين القادم.

وقال منصور في تصريحات لقناة ناديه: «سنوقع عقود الرعاية الجديدة يوم الإثنين القادم، وبمبلغ جيدًا جدا يليق بقيمة وتاريخ نادي الزمالك، وفي مبلغ آخر هيدخل الخزانة غير الرعاية، والأزمة المالية انتهت للأبد».

وتطرق للحديث عن أزمة الحجز على أرصدة النادي، قائلا: «الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات أقرا أن ممدوح عباس ليس له أموال في نادي الزمالك، ولو دفعت الأموال لممدوح عباس سأحاسب من الجمعية العمومية».

وأضاف رئيس الزمالك: «أتحدى عباس يخرج أمام الجميع، ويقول ماذا قدم لنادي الزمالك على مستوى الإنشاءات والرياضات، وهناك فرق بين التبرع والقرض ولو عباس صادق فليظهر الإيصال الذي أقرض به النادي».

وواصل منصور: «تواصلت مع وزير المالية بخطاب رسمي، أنه له مديونية ضرائب على الزمالك بقيمة 60 أو 70 مليون جنيه من أيام إدارة عباس، طلبت من الوزير الحجز على رصيد الزمالك في بنك مصر والمحجوز عليه من عباس».

وأتم: «أموال الزمالك هي فلوس الدولة وعادت مرة أخرى للدولة، ومديونيات الدولة مقدمة على أي مديونية أخرى، ويوم الأحد وزارة ستأخذ الأموال.. وأوعى تلعب مع رجل قانون يا عباس».