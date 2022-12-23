شولتس يدين إطلاق النار المروع في باريس

أدان المستشار الألماني، أولاف شولتز، حادث إطلاق النار الذي وقع في باريس، اليوم الجمعة، واصفا إياه بـ"العمل المروع"، بعد أن فتح مسلح النار على مركز ‏ثقافي كردي وصالون لتصفيف الشعر في العاصمة الفرنسية، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص ‏وإصابة 3 آخرين.‏

وكتب شولتز على "تويتر": "عمل مروع هز باريس وفرنسا اليوم، إن أفكاري مع الضحايا وعائلاتهم".

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أدان اليوم الجمعة "الهجوم البغيض" في باريس، حيث قتل 3 أشخاص بالقرب من مركز للأكراد في العاصمة الفرنسية، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وكتب على "تويتر": "كان الأكراد في فرنسا هدفا لهجوم بغيض في قلب باريس، أفكاري مع الضحايا ومع أولئك الذين يقاتلون من أجل حياتهم، وأحيي قوات إنفاذ القانون لدينا على الشجاعة ورباطة الجأش".

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أدان اليوم الجمعة "الهجوم البغيض" في باريس، حيث قتل 3 أشخاص بالقرب من مركز للأكراد في العاصمة الفرنسية.

وكتب على "تويتر": "كان الأكراد في فرنسا هدفا لهجوم بغيض في قلب باريس، أفكاري مع الضحايا ومع أولئك الذين يقاتلون من أجل حياتهم، وأحيي قوات إنفاذ القانون لدينا على الشجاعة ورباطة الجأش".