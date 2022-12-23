إيطاليا تنفي الخطأ المزعوم بشأن وضع أعلام أيرلندا خلال زيارة ميلوني إلى العراق

أصدرت السفارة الإيطالية في العراق، بيانا رسميا للرد على صور متداولة تشير إلى وضع أعلام أيرلندا بدل أعلام إيطاليا، خلال زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إلى العراق.‏

ونفت السفارة الإيطالية رسميا "الخطأ المزعوم" على حد وصفها، المتعلق برفع الأعلام الرسمية خلال اجتماع، اليوم الجمعة، الذي جرى بين جورجيا ميلوني مع نظيرها العراقي، محمد شياع السوداني، في بغداد".

وأكدت أن "الأعلام المستخدمة خلال زيارة ميلوني كانت جميعها للجمهورية الإيطالية"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وفسرت السفارة الإيطالية في العراق "هذا الخبر بسبب المؤثرات البصرية الناتجة عن التصوير".

يشار إلى أن مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية العراقية قال في تصريحات لبوابة "العين الإخبارية"، إن "ما حدث ليس خطأ وربما كان بسبب كاميرات التصوير التي أظهرت اللون الأحمر في العلم الإيطالي أقرب إلى البرتقالي".

ويأتي توضيح العراق وإيطاليا بعد أن تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورا زعموا أنها تشير إلى استعانة الحكومة العراقية بأعلام أيرلندا بدلا ‏من إيطاليا، خلال الزيارة التي تقوم بها رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إلى بغداد.‏