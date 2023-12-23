بلدية غزة تعلن انهيار منظومة خدماتها

أعلنت بلدية غزة اليوم السبت، عن انهيار منظومة خدماتها، بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي وانقطاع الوقود بشكل تام.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، استهداف المدنيين ومنازلهم في أنحاء متفرقة في قطاع غزة، ما خلف عشرات الشهداء والجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنساء، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.



وتقصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي الأطراف الشرقية والغربية لمخيم لجباليا الواقع في شمال القطاع، كما تشن الطائرات الإسرائيلية سلسلة من الغارات الجوية، استهدفت منازل وأراضي زراعية في عدد من المناطق بالقطاع، ولا تزال القوات الإسرائيلية تحاصر هذه المناطق وتمنع دخول سيارات الإسعاف إليها.



من جانبها، تخوض قوات «القسام» الجناح العسكري لحركة حماس، اشتباكات مسلحة منذ الأمس مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة بمنطقة جباليا، حيث أوقعت عددا كبيرا من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح.



وفي حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي عن استشهاد أكثر من 20 ألف شخص، وإصابة ما يزيد على 56 ألفا، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.