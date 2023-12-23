ضبط مزور محررات رسمية وتقليد أختام حكومية بالجيزة

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخص بتهمة تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تزوير عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بالجيزة المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام المنسوبة للجهات الحكومية وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة بمقابل مادي.

وتم ضبط المتهم وبحوزته "96 خاتم شعار الجمهورية مقلد، 109 أكلاشيه منسوب للعديد من الجهات، أدوات مستخدمة في عمليات التزوير"، وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين احتوائها على نماذج الأختام وصور المستندات المضبوطة، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.