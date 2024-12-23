الخارجية القطرية: وفد قطري رسمي يصل إلى دمشق

وصل إلى العاصمة السورية دمشق، وفد قطري بارز برئاسة محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، على متن أول طائرة للخطوط الجوية القطرية تحط في مطار دمشق منذ سقوط نظام بشار الأسد، حسبما أفاد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية.

ونقلت صحيفة الشرق القطرية عن الأنصاري قوله عبر حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي (إكس) اليوم الاثنين، إن الوفد وصل لعقد مجموعة من اللقاءات مع المسؤولين السوريين وتجسيداً للموقف القطري الثابت في تقديم كل الدعم للأشقاء في سوريا.