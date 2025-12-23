سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي مجددا، اليوم الثلاثاء، في ريف القنيطرة جنوب سوريا، في انتهاك جديد للسيادة السورية.

وأفادت وكالة "سانا" السورية، بأن قوة إسرائيلية ترافقها ثلاث مركبات بيضاء من نوع "هايلكس" دخلت من مدخل بلدة بئر عجم وتوجهت نحو قرية بريقة القديمة.

وسبق ذلك توغل محدود لقوات الاحتلال في قرية صيدا المقرز بريف القنيطرة، حسبما نقلت القناة الرسمية "الإخبارية السورية".

وأوضحت المصادر أن القوات الإسرائيلية بقيت في المنطقة نحو ساعة قبل أن تنسحب لاحقاً.

تأتي هذه التوغلات رغم عدم تهديد الحكومة السورية لإسرائيل، في ظل غارات جوية إسرائيلية متكررة استهدفت مواقع وأسلحة للجيش السوري خلال الفترة الماضية.

ويأتي ذلك وسط مفاوضات بين دمشق وتل أبيب بشأن اتفاق أمني، حيث تشترط سوريا عودة الأوضاع لما كانت عليه قبل ديسمبر 2024.

وفي ذلك الشهر، أعلنت "إسرائيل" انهيار اتفاقية فصل القوات عام 1974 واحتلت المنطقة العازلة السورية مستغلة الاضطرابات السياسية.