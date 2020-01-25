«جل» جديد يعمل على منع تسوس الأسنان

طور باحثون صينيون "جل" نشطًا بيولوجيًا يكسو أسطح الأسنان، ويساعد على منع تسوس الأسنان.

وتمكن فريق من الباحثين في جامعة (هونج كونج)، من تطوير استراتيجية ذات شقين لمنع تسوس الأسنان وعلاجه.. وقال الباحثون "إن منع تكاثر البكتيريا المكونة لطبقات البلاك على أسطح الأسنان، التي تسبب تجاويف أو تلف مينا الأسنان مع تنامى فرص الإصلاح".

واعتمد الباحثون على طلاء مضاد للتجويف على "ببتيد مضاد للميكروبات طبيعى" يسمى (H5) ومنتجة من قبل الغدد اللعابية البشرية، ويمكن أن تمتص (H5) على مينا الأسنان وتعمل على تدمير مجموعة واسعة من البكتيريا والفطريات.

ولتعزيز إعادة التمعدن، أضاف الفريق مجموعة فسفوسرين إلى أحد أطراف ببتيد (H5)، والتي اعتقدوا أنها يمكن أن تساعد في جذب أيونات الكالسيوم لإصلاح المينا أكثر من ( H5 ) الطبيعي .. ووفقا للدراسة ، قاموا باختبار الببتيد المعدل على شرائح الأضراس البشرية.

وقالت الدراسة إنه بالمقارنة مع فيروس (اتش - 5) الطبيعي امتص الببتيد الجديد بقوة أكبر على سطح السن وقتل المزيد من البكتيريا ويحول دون الالتصاق بها ويحمي الأسنان من إزالة المعادن.

وقال الباحثون إنه بعد التنظيف بالفرشاة ، يمكن للناس يومًا ما تطبيق الببتيد المعدل على أسنانهم كورنيش أو جل للحماية من تسوس الأسنان.