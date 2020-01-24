الكرملين: تعيين وزير التنمية الاقتصادية السابق مساعدا للرئيس الروسي

كشفت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الجمعة، عن تعيين وزير التنمية الاقتصادية السابق مكسيم أوريشكين في منصب مساعد الرئيس فلاديمير بوتين.

وأفاد الكرملين ـ في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) ـ بأن "الرئيس بوتين وقع المرسوم الخاص بتعيين أوريشكين مساعدا له"، وذلك في إطار التغييرات الإدارية التي جرت مؤخرا في الحكومة الروسية، حيث تم الإعلان عن حكومة جديدة برئاسة ميخائيل ميشوستين، والتي ضمت 21 وزيرا و 9 نواب لرئيس الحكومة.

وأشارت القناة إلى أن أوريشكين ، البالغ من العمر 38 عاما ، شغل هذا المنصب بعدما تم تعيين مساعد الرئيس الروسي السابق للشؤون الاقتصادية، أندريه بيلوؤسوف في منصب النائب الأول لرئيس الحكومة الروسية الجديدة.

وفي الفترة من 2015 حتى نوفمبر 2016 شغل أوريشكين منصب نائب وزير المالية الروسي، ليتم بعد ذلك تعيينه في منصب وزير التنمية الاقتصادية، حتى تم الإعلان عن الحكومة الروسية الجديدة يوم (الثلاثاء) الماضي التي لم يعد وزيرا فيها.