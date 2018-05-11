قال اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الدولة المصرية وضعت خطة طموحة للقطار الكهربائي فائق السرعة، لعمل مجموعة من الخطوط تتوافق مع آخر ما توصل له العلم في هذا المشروع.

وتابع «والي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، اليوم الأحد، أن بداية تنفيذ مشروع القطار الكهربائي كان في خط «العين السخنة_ العلمين الجديدة»، وذلك لربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، مرورًا بالتجمعات السكانية الجديدة أو التقليدية.

وأضاف رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن مشروع القطار السريع يعتبر نقلة نوعية وكمية لمصر، عن طريق تقليل مدة السفر والمجهود، لافتًا إلى أن طول الخط 460 كيلو، بإجمالي 1750 كيلو لعدد الخطوط، بسرعات تصل لـ250 كيلو متر/الساعة.

وأشار إلى أن الخط الأول سيحتوي على ثلاثة أنواع من التشغيل، تتمثل في قطار سريع يقف في تسع محطات، وقطار حضري يقف في 15 محطة، إلى جانب استخدام الخط في نقل البضائع، بسرعة 120 كيلو مترًا/الساعة، مضيفًا أن خط «أكتوبر _ أسوان» طوله 850 كيلو، وذلك يختصر الطريق خلال أربع ساعات.