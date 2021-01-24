قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن عمل عمال مصنع الحديد والصلب بحلوان في مصنع الدلتا للصلب يعود للإدارة، مؤكدًا أن العدد لن يكون كبيرًا حتى لا يرفع الطموحات.
وأضاف توفيق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن عدد عمال الدلتا والصلب 751 عاملا، موضحًا أن هناك تطويرًا يحدث في 5 مصانع أخرى، فضلًا عن أن رئيس الشركة القابضة من المقرر أن يبحث الكفاءات التي من الممكن أخذها من الحديد والصلب بالمصانع المطورة، حال وجود طلبات.
وأوضح أن بيع أصول المصنع يكون لـ3 طرق: أولها الأرض، وثانيها ما فوق الأرض من بعض الورش والوحدات، والطريقة الثالثة تخريد وبيع معدات المصنع.
وذكر وزير قطاع الأعمال أن المصنع كان ينتج 10% من الطاقة بعدد يتراوح من 110 آلاف إلى 112 ألف طن لفترة، منوهًا إلى توقف فرنين من أصل أربعة موجودين بالمصنع.