قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن عمل عمال مصنع الحديد والصلب بحلوان في مصنع الدلتا للصلب يعود للإدارة، مؤكدًا أن العدد لن يكون كبيرًا حتى لا يرفع الطموحات.

وأضاف توفيق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن عدد عمال الدلتا والصلب 751 عاملا، موضحًا أن هناك تطويرًا يحدث في 5 مصانع أخرى، فضلًا عن أن رئيس الشركة القابضة من المقرر أن يبحث الكفاءات التي من الممكن أخذها من الحديد والصلب بالمصانع المطورة، حال وجود طلبات.

وأوضح أن بيع أصول المصنع يكون لـ3 طرق: أولها الأرض، وثانيها ما فوق الأرض من بعض الورش والوحدات، والطريقة الثالثة تخريد وبيع معدات المصنع.

وذكر وزير قطاع الأعمال أن المصنع كان ينتج 10% من الطاقة بعدد يتراوح من 110 آلاف إلى 112 ألف طن لفترة، منوهًا إلى توقف فرنين من أصل أربعة موجودين بالمصنع.