الحكومة الإسبانية: نؤكد مواصلة العمل مع السلطات العراقية للقضاء على الإرهاب

أدانت الحكومة الإسبانية -بشدة- الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم الخميس الماضى -21 يناير الجاري-، في أحد الأسواق بمدينة بغداد، الذي خلف وراءه أكثر من 20 قتيلا وعشرات الجرحى.

ووفقا لبيان صادر عن السفارة الإسبانية بالقاهرة اليوم الأحد، فإن حكومة إسبانيا تشاطر الضحايا وعائلاتهم آلامهم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، معربة عن تضامنها مع الشعب العراقي في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية ضد السكان المدنيين، والتعايش السلمي في البلاد.

وأكدت حكومة إسبانيا -من جديد- التزامها الراسخ بمواصلة العمل مع السلطات العراقية للقضاء على الإرهاب، والمساهمة من أجل عراق أكثر استقرارًا وازدهارًا وسلامًا.