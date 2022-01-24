الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع بولاية بورنو في نيجيريا

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أدانت دولة الإمارات، بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع بولاية بورنو في نيجيريا، والذي أسفر عن مقتل شخصين واختطاف 20 طفلًا.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات "وام" عن بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحيتين في هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بإطلاق سراح المختطفين وعودتهم السالمة إلى أسرهم بشكل عاجل.