مستشار بـ«الصحة العالمية»: نتوقع السيطرة على كورونا منتصف العام

قال الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية، إنه من المقرر أن يسيطر العالم على فيروس كورونا خلال منتصف العام الجاري، مشيرًا إلى أن ظهور المتحورات أمرًا طبيعيًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء الأحد، أن التطعيمات أساسية في مواجهة أي متحور جديد لفيروس كورونا، متابعًا أن أعراض متحور أميكرون تصيب غير الملقحين 10 أضعاف متلقي اللقاح.

واستكمل، أن هناك دراسات تجرى حاليًا على التطعيمات لإعطائها إلى الحوامل والأطفال تحت سن الـ 12 عامًا، لافتًا إلى أن تطعيم ما فوق الـ 12 عامًا في مصر ساهم في الحد من انتشار الفيروس.

وتابع، أنه يتم متابعة الفيروس وما وصل إليه من متحورات كل لحظة من قبل منظمة الصحة العالمية، وكذلك الوضع الوبائي في العالم، مضيفًا أن من أهم الاجراءات التي من المفترض اتباعها حاليًا للحد من انتشار الفيروس هو التطعيمات وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي بجانب الاجراءات الاحترازية.