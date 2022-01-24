حاكمة ولاية نيومكسيكو تسعى للعمل معلمة بديلة لسد النقص في أعداد المدرسين

قامت ميشيل جريشام حاكمة ولاية نيو ميكسيكو الأمريكية بالتسجيل لتصبح معلمة بديلة بسبب العجز في أعداد المدرسين في ولايتها جراء انتشار فيروس كورونا.

ورغم أن جريشام ليست لديها خبرة في المجال التعليمي لكنها تتوقع أن تكون معلمة بديلة في مدرسة ابتدائية في الأسبوع المقبل حسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

وقالت الحاكمة في تصريحات للشبكة إنها ليست أمامها خيارات أخرى، كما طلبت من المواطنين التسجيل لتوفير المزيد من المدرسين البدلاء.

يذكر أن جريشام هي واحدة ضمن 100 شخص ، منهم 50 من أعضاء الحرس الوطني، و50 من موظفي الولاية سجلوا على مبادرة " ادعموا المدرسين والعائلات " التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي وتهدف لتشجيع عمال الولايات وأعضاء الحرس الوطني للمساعدة في المدارس التي تضررت من جائحة كورونا التي منعت المدرسين من التوجه للعمل المدرسي.