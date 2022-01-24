ضبط المتهمين بخطف شخص وإجباره على توقيع إيصالات أمانة في الأقصر

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أمن أسوان، من ضبط المتهمين باختطاف شخص في الأقصر، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة وعقود بيع.

تلقى مركز شرطة إسنا بمديرية أمن الأقصر، بلاغا من موظفة بأحد المستشفيات، مقيمة بدائرة المركز، بحضور 4 أشخاص للشقة سكنها واقتيادهم لزوجها تحت تهديد السلاح الأبيض (مطواة) وعصى خشبية، واستقلالهم سيارة ربع نقل ولاذوا بالهرب.

وتشكل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان.

وبتضييق الخناق على المتهمين، أطلقوا سراح المجنى عليه بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان، واصطحابه إلى مركز شرطة إسنا، وبمناقشة المجنى عليه قرر قيام سالفى الذكر باصطحابه من منزله عقب تهديده على النحو المشار إليه، والتوجه به لمحل إقامتهم بدائرة مركز شرطة إدفو والتعدي عليه بالضرب وإكراهه على توقيع 12 إيصال أمانة و10 عقود بيع أراضى.

وتبين أن المتهمين خطفوه بسبب احتفاظه ببعض الصور الخاصة بزوجة وكريمة أحدهم، عقب تحصله عليها من الصفحة الخاصة بها من موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وإنشائه حسابا وهميا على ذات المواقع، وابتزاز زوجها وطلب مبالغ مالية نظير عدم نشر تلك الصور.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان، أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم الأداتين والسيارة المستخدمين في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابها وأرشدوا عن إيصالات الأمانة وعقود البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.