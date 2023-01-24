الأرصاد تحذر من كثافة الشبورة على تلك الطرق غدا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة بمعدل يتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات؛ نتيجة التأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية «ETC»، مساء الثلاثاء، أن المرتفع الجوي يؤدي إلى زيادة فترات سطوع الشمس نهارًا، قائلة إن الكتل الهوائية القادمة من المناطق الصحراوية، تؤدي إلى مزيد من الإحساس بارتفاع الحرارة.



ونوهت أن الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، مناشدة المواطنين عدم الانخداع بارتفاع الحرارة نهارًا، وتغيير نوعية الملابس بشكل كبير.



وذكرت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد، أن الفرق بين درجتي الحرارة العظمى والصغرى يزيد عن 10 درجات، منوهة أن تغيير نوعية الملابس، يؤدي إلى الإصابة بنزلات برد.



ولفتت إلى أن الصغرى بمحافظات شمال الصعيد تصل إلى 7 درجات، وفي المدن الجديدة لأقل من 10 درجات، قائلة إن «ارتفاع الحرارة نهارًا، مستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل».



وأوضحت أن الشبورة المائية الكثيفة الظاهرة الجوية المؤثرة، خلال الفترة الحالية، لافتة إلى أنها ستكون كثيفة غدًا، على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية، وستؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية.



وأشارت إلى أن المناطق الغربية كمطروح والسلوم، تتأثر بنشاط رياح اعتبارًا من الخميس، محذرة من أن أغلب المناطق بدءًا من السواحل الشمالية وحتى شمال الصعيد، تتعرض لنشاط رياح يوم الجمعة.