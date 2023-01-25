الملحن الأمريكي جون ويليامز يصنع التاريخ في الأوسكار كأكبر مرشح سنا

صنع الملحن الأمريكي جون ويليامز التاريخ مرة أخرى في حفل توزيع جوائز الأوسكار اليوم الثلاثاء، عندما حصل على ترشيح للجائزة عن موسيقى فيلم "ذا فابلمانز" للمخرج الأمريكي ستيفن سبيلبرج.



وذكرت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" الأمريكي أنه في سن التسعين، أصبح ويليامز الآن أكبر شخص يتم ترشيحه لجائزة الأوسكار التنافسية، وهو رقم قياسي كان قد احتفظ به في السابق ثلاثة أشخاص تم ترشيحهم بعمر 89 عاما وهم: مصممة الأزياء آن روث، والسيناريست جيمس إيفوري والمخرجة أجنيس فاردا.



وإذا فاز ويليامز، فسيصبح بذلك الفائز الأكبر سنا في جميع فئات جائزة الأوسكار .ويحمل إيفوري، الذي فاز بجائزة أوسكار أفضل سيناريو معدل عن فيلم "نادني باسمك" في عام 2018، حاليا الرقم القياسي بحصوله عليها عند سن 89؛ وسيبلغ ويليامز 91 عاما بحلول 12 مارس المقبل، وهو موعد حفل هذا العام.



وحطم ويليامز، الذي حصل على ترشيحه 53 لجائزة الأوسكار اليوم الثلاثاء، رقمه الشخصي باعتباره الشخص الحي الذي حصل على أكبر عدد من ترشيحات الأوسكار. وهو أيضا ثاني أكثر الأشخاص ترشيحا في تاريخ الأوسكار - بعد والت ديزني، 59 ترشيحا - والشخص الوحيد على الإطلاق الذي تم ترشيحه لجائزة الأوسكار في سبعة عقود مختلفة.