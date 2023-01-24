إيطاليا: عدم وجود التزامات بإرسال دبابات لأوكرانيا

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إن إرسال دبابات إلى أوكرانيا هي مسألة يتعين معالجتها من قبل الدول المعنية، مؤكدا عدم وجود التزامات من جانب روما تجاه كييف بهذا الصدد.



ونقلت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية اليوم الثلاثاء، عن تاياني قوله في تصريحات أدلى بها مساء أمس، إن سلطات بلاده "ستحترم الالتزامات التي تم التعهد بها" تجاه أوكرانيا.



وتابع: "كان لدينا تصويت في البرلمان يخول الحكومة إرسال معدات عسكرية حتى نهاية هذا العام"، مضيفا: "لقد قامت إيطاليا بدورها وستواصل القيام بذلك، مع أن الهدف الرئيسي يظل تحقيق السلام".



ورأى رئيس الدبلوماسية الإيطالية، أن السلام يمر عبر استقلال أوكرانيا.



وأكمل: "إذا كان الدفاع عن الاستقلال يعني النصر فهو نصر، وأعتقد أن على الأطراف الجلوس حول طاولة تفاوض، فنحن معنيون بسلام عادل بين كييف والكرملين".



ومن ناحية أخرى، أعلنت أوكرانيا أنها تحتاج إلى عدة مئات من دبابات القتال الرئيسية، لكي تستعيد الأراضي التي ضمتها روسيا.



وكتب أندريه يرماك مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية في كييف في تطبيق تليجرام أمس الاثنين: "كل دبابة لديها القدرة على القتال لابد أن تكون على خط جبهتنا الأمامي اليوم".



وقال يرماك، إنه بدون انتصار أوكرانيا والعودة إلى حدود عام 1991 وعقاب روسيا، لن يكون هناك تطور مستقر ولا نظام عالمي واضح، مضيفا: "هذه جبهة الحضارة ضد الرجعية والوحشية".



ويذكر أن أوكرانيا تتصدى لحرب روسيا منذ قرابة 11 شهرا، وتعتمد كييف بالكامل تقريبا على الغرب سواء ماليا أو فيما يتعلق بالتسليح.



ومن جانبها، ذكرت روسيا أن تقديم أسلحة ثقيلة لأوكرانيا لن يغير مسار الحرب، مضيفة أن تقديم هذه الأسلحة سيؤدي إلى كارثة عالمية.