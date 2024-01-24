ينظم أتيلية القاهرة، معرضا للفنون التشكيلية تحت عنوان "معا من القاهرة"، وذلك في الفترة من 28 يناير إلى 3 فبراير المقبل.

المعرض رؤية فنية للفنان سيد هويدي، ويهدف من خلاله الفنانين المشاركين توجيه رسالة دعم للشعب الفلسطيني في صموده أمام الهجمة البربرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وذلك من خلال تقديم رؤية في مساندة الحق العادل لفلسطين في أرضها.

يشارك في المعرض 49 فنانا من مختلف الاجيال؛ يمثلون اتجاهات فنية متعددة، وهم أحمد نوار، أحمد الجنايني، إبراهيم الميليطي، أحمد بكر، أسماء عادل السيد، أشرف نصيف، أمل أحمد مصطفى، وأماني فهمي، آمال الجمل، إيمان مرعي، آية الله الغرباوي، إيمان عز، إيناس جوهر، حسن عبد الفتاح، حمدي أبو المعاطي، خالد نصار، دنيا صالح، راضية محمد نجا، رحاب مصطفى، رضوى منير، سحر عبد الحميد طعيمة، سيد هويدي، سيد سعد الدين، صلاح شعبان، طه عشماوي، عبد الرحيم شاهين، فتحي على، محمد مجدي السحاوي، محمد دسوقي، محمد عرابي، محمد شومان، مصطفى الفقي، مي عبد الملك النوبي، ميرفت دياب، ميرفت الغزاوي، نادر هلال، نجلاء سلامة، نرمين يسري، نيرة الجمل، نيفين أحمد إسماعيل، هالة صلاح الحصري، هاله حزين، هناء سليم البيتاوي، وهناء البلوشي.

يقام حفل افتتاح المعرض في السادسة من مساء الأحد المقبل في مقر أتيليه القاهرة في 1 شارع كريم الدولة من شارع محمود بسيوني ـ ميدان طلعت ـ حرب، بوسط القاهرة، وذلك بحضور الفنانين المشاركين، وفي مقدمتهم الفنان احمد الجنايني رئيس مجلس إدارة الأتيليه، والفنان سيد هويدي منسق عام المعرض.