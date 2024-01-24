أرقام سلبية لمنتخب الجزائر بعد توديع أمم إفريقيا 2023

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سجل المنتخب الجزائري بقيادة مدربه جمال بلماضي، أرقام سلبية في نهائيات كأس أمم إفريقيا، بعد خسارته أمام موريتانيا وتوديع المسابقة من دور المجموعات.

وأنهى منتخب الجزائر مشواره في أمم إفريقيا 2023 بالمركز الرابع في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين، ليودع منافسات البطولة من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي.

وودع منتخب محاربي الصحراء نهائيات أمم إفريقيا من دور المجموعات للمرة التاسعة في تاريخه والثانية على التوالي، كما فشل في تحقيق الانتصار في 6 مباريات على التوالي منذ تتويجه باللقب في نسخة 2019.

وتذيل المنتخب الجزائري مجموعته في أمم إفريقيا للمرة الخامسة في تاريخه بعد نسخ «1998 - 2002- 2013 - 2021 - 2023»، كما تلقى الفريق خسارته الأولى تاريخيا أمام المنتخب الموريتاني في المباريات الرسمية.

وتلقى المنتخب الجزائري الخسارة من كل المنتخبات العربية التي واجهه في أمم إفريقيا برصيد 6 مباريات أمام مصر وتونس والمغرب وموريتانيا.